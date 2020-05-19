「邊霧運算產業聯盟」日前召開第一次會員大會，研揚（6579）偕同光研智能，於會中分享桃園青埔高鐵特區智慧路燈及智慧園區建置計畫。

研揚去年10月受邀加入資策會為推動邊霧運算技術及物聯網應用發展的「邊霧運算產業聯盟」，成為創始會員。本次「邊霧運算產業聯盟」會員大會，主要向聯盟會員報告2020年度活動規劃事項、組織章程、遴選聯盟召集人，並分享政府補助計畫提案說明，以及邊霧運算最新發展趨勢與雲霧協作應用案例，以促進國內邊霧運算產業與新創事業交流，後續進一步提供會員廠商相關技術支援參考。

今年度聯盟大會召集人聘選皇輝科技執行長張智強擔任，並於會中決定合作交流平台工作小組、技術開發支援工作小組、應用場域實證工作小組、行銷商機拓展工作小組四個工作小組組長。

期望投入智慧城市應用服務建置經驗與推動實績，為聯盟推動注入新動力並衍生新價值，共同建立邊霧運算產業生態系，打造AIoT應用解決方案，以加速智慧物聯網產業與創新服務發展。

研揚科技資深顧問許中明與光研智能總經理劉訓銘連袂出席會員大會，劉訓銘於會中分享青埔智慧園區布建計畫，這是為期一年由經濟部科技研究發展專案智慧城鄉生活應用補助計畫，由研揚、光研智能、光宇及美鑫工程共同執行。希望可以藉由分享，讓會員更了解青埔智慧園區佈建情形及服務模式。

劉訓銘總經理同時也被推舉為第三工作小組組長，希望可以借重劉總經理豐富產業經驗及研揚科技先進邊霧端物聯網解決方案，讓不管是AI或是物聯網概念及應用可以落實在實際場域中。

同時利用台灣在邊緣運算的產業優勢，來重新定義新世代物聯網架構、服務與商業模式，發展多元物聯網應用解決方案，複製成功案例並輸出到海外重點城市。

劉訓銘表示，這次計畫是以桃園青埔高鐵特區為布建場域，透過智慧路燈建構智慧城市IoT，收集人流、車流、空氣品質等數據，彙整分析後，提供關鍵預警或決策依據。另外，也整合燈桿上下資源，設計智慧停車解決方案，並與車聯網平台業者合作，資源相互整合、使用。

此外，劉訓銘說，將青埔特區打造成台灣IoT物聯網智慧城市示範試驗區，以「共享經濟」為商業模式核心，透過這次的計畫將大企業的市場及資源與新創公司的創新做個介接，共享彼此的能量，並期激盪研發出全新、有競爭力，且高商業價值的智慧城市產品及方案。

(工商 )