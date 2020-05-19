行政院秘書長李孟諺今天表示，這次內閣改組陸委會主委陳明通、外交部長吳釗燮、國防部長嚴德發留任，是以穩定為考量。同時，期待金管會主委黃天牧、國發會主委龔明鑫能夠帶來新思維、新突破的政策。

行政院下午公布內閣改組新閣員名單，李孟諺強調，這次改組的特色是延續接地氣、會做事的團隊，因此多位首長留任，其次，是多元管道延攬人才，包括拔擢基層如金管會副主委黃天牧升任主委，及教育部、科技部政次邀請學界人士，並提拔年輕人如政院簡任秘書丁怡銘擔任政院新發言人。

政務委員人事方面，李孟諺說明，未來政務委員的督導業務會再調整，另外，還有一位政委未補實，不排除找財經、產業與科技領域人才。

這次內閣改組，文化部長鄭麗君卸任，客委會主委李永得接掌文化部，客委會主委遺缺由客委會副主委楊長鎮升任，科技部長由政務委員吳政忠接任，國發會主委陳美伶去職，由政委龔明鑫接任，僑委會委員長吳新興卸任，由駐泰代表童振源接掌僑委會。

行政院原發言人Kolas Yotaka轉任總統府發言人，政院發言人由行政院簡任秘書丁怡銘接任。行政院長蘇貞昌辦公室主任黃致達升任政務委員，另七位政務委員包括唐鳳、林萬億、張景森、鄧振中、羅秉成、吳澤成、龔明鑫。

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