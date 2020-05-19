台鐵局19日表示，超過一甲子的台鐵便當正式與全家便利商店策略聯盟，鎖定台鐵便當經典元素「滷排骨」，推出8種全新鮮食產品，從乾拌麵、飯糰、握沙拉，甚至冷凍滷排骨，滿足民眾從早餐到宵夜的全天餐食需求，20日起在全台逾3,600家全家店舖上市。

台鐵局今舉辦商品發表會，也同時由台鐵局、全家共同簽署合作協議書，除了台鐵局長張政源，全家便利商店也由董事長葉榮廷、總經理薛東都、商品本部本部長黃君毅等多位高層出席，在交通部長林佳龍見證下完成簽署儀式。

林佳龍開場表示，台鐵是百年老店，也是最好的品牌，這些年經營遇到很多挑戰，例如票價調整等議題，財務也出現挑戰，他指示張政源，台鐵局其實坐擁金山銀礦，只是不知道怎麼挖，去年非常重要的創新，就是成立資產開發中心、附業營運中心兩個單位，這將是台鐵未來營收的兩個重要火車頭。

林佳龍說，首先在資產開發方面，去年台鐵局在鐵路立體化、場站開發於五個縣市完成建設，讓台鐵土地增值。其次就是附業營運中心所管理的便當、文創商品等，在其他國家都是鐵道營運的主要收入。林佳龍強調，他今天要見證、肯定與鼓勵台鐵的創新轉型，又向前一大步，而且找對合作對象是最重要，民間業者在商業領域比政府更有創意。

談及台鐵便當的滋味，林佳龍回憶起一首「回鄉的我」歌曲，歌詞提到吃遍山珍海味，還是媽媽煮的最好吃，而台鐵便當就有媽媽的滋味。雖然台鐵最近暫停車上便當販售，他除了希望盡快恢復外，也要向民眾宣布，在巷口轉角的全家就可買到台鐵便當的好滋味。

葉榮廷致詞時表示，這是台鐵跟全家第二度深化合作，去年全家取得台鐵25站點的經營權，開出32間全家，讓全家有機會服務往來旅客、通勤族，開店規劃盡可能做到「一店一特色」，讓服務兼顧便利、快速以及創新。

葉榮廷表示，這次非常榮幸跟台鐵便當進行品牌合作，很多民眾都是台鐵便當的粉絲、從小吃到大，8款菜色20日正式上市，從早餐到晚餐、輕食、冷凍調理包都涵蓋，包裝設計上，全家也特別以台鐵火車車廂做設計，盼引起鐵道迷的美好回憶。葉榮廷也特別強調，全家期望未來和台鐵局可以有更多合作機會，一起為共同的顧客，做更多、更好的生活提案。

這次台鐵局與全家便利商店合作，20日起一口氣推出大口經典滷排飯糰、滷排骨雪菜炒飯、滷排骨乾拌麵、里肌豬排握沙拉、里肌豬排長堡、經典滷排骨(冷凍品)等6種品項的中西式美食；6月3日再加碼，推出「傳統滷排糯米飯糰」及「滷排刈包」，讓味道既保有傳統，融合世代文化推出新口味，未來不只午、晚餐，連最難突破的早餐、下午茶、宵夜，都可以透過「全家」店舖一次滿足所有消費者需求。

(工商 )