有「瓊瑤女郎」之稱的陳德容去年8月和老公王贊策因聚少離多而離婚，46歲恢復單身的她仍保養得宜，日前她與媽媽一起為醫美品牌站台，陳德容感性表示：「人都需要花更多時間愛自己，我最愛的媽媽，很美麗也非常愛漂亮，但為了家庭辛苦付出，把所有青春獻給丈夫和孩子，所以，我想在520這個具有紀念價值的日子，表達我對媽媽的愛！」

陳德容帶著媽媽一起為醫美品牌站台。（圖／凱妍醫美提供）

陳德容的氣質遺傳自媽媽，她選在有諧音「愛你愛你」的５月２０日前夕送給媽媽音波療程，除了慰勞媽媽也希望愛美的媽媽青春永駐。她因為拍戲忙碌，在保養上並沒有花太多時間，不過晚上的面膜保養是她不可或缺的保養步驟，她也大方表示自己若時間足夠也會到醫美做高效的肌膚保養，透過療程迅速美膚，此外，平常很注重飲食的她也透露，私下大部分都吃蔬菜、水果為主。

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(中時電子報)