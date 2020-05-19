瑞莎以正取第二名的高分考取文化大學運動教練研究所博士班。（擷自文大官網）

曾是烏克蘭韻律體操國家隊選手的台灣媳婦瑞莎，已無酬擔任台灣韻律體操選手的教練一年多，對台灣韻律體操選手培訓不遺餘力付出，她不僅曾自費前往新加坡考取國際韻律體操教練資格，有經濟學碩士學歷的她，日前更低調報考文化大學體育學系運動教練研究所博士班，今（19日）學校放榜，本名「李瑞莎」的她名列榜單，以正取第二名的高分好成績順利考取，要讓昔日指控她「不具教練資格」的有心人刮目相看。

瑞莎5月9日考試當天在IG為自己加油。（摘自瑞莎IG）

瑞莎日前低調前往文化大學報考運動教練研究所博士班，儘管戴著口罩，但手拎DIOR包的時尚裝扮，讓人忍不住多看兩眼，當時已被眼尖的粉絲認出。經紀人今受訪時驚訝瑞莎考上「博士班」，他說，先前曾聽瑞莎提及要去考試，且因今年報考人數增加不少，她沒那麼大的把握與信心，所以對於報考一事很低調，就怕先講了萬一沒考上會讓大家失望。不過經紀人笑說：「我以為她的是碩士班耶！沒想到竟然是博士班！」

瑞莎今被恭喜錄取時很驚訝，她說自己完全不敢看，也不知道放榜沒，因為今年報考人數增加不少，且考試時發現很多都是40、50歲的老師或專業人士，她是當中最年輕的，所以有點沒信心，因為她以前當體操選手、讀的經濟，所以對骨骼、肌肉、經絡等專業知識不太足夠，花很多時間研究，幸好之前去新加坡考過國際韻律體操教練，已有一些基礎，「我一題我還寫了10頁紙」。她透露口試時被問到「家裡如果有個博士，家人會很開心嗎？」她答：「還好啊！因為我媽媽也是博士！」

她那陣子為了準備考試，每天早上工作、下午到晚上去指導選手，8、9點回到家陪女兒睡覺後，她才有時間開始念書，而且一念就到凌晨3、4點，因為每天睡眠不足太累了，嘴巴因此破洞，到現在還沒好，最近正在吃中藥調理身體。雖然已經相對勞累，但她又報名了下週起開始上課的俄羅斯線上教練教學課程，「如果我能夠多學一點，就能帶給選手更多東西！」

曾是烏克蘭國家隊體操選手的瑞莎，熱愛韻律體操，也一直希望將所學及經驗教給台灣選手，她已無酬擔任桃園龍潭國中體操隊的指導教練一段時間，卻曾遭人投訴不具教練資格，孩子在比賽前夕面臨沒有教練帶隊的窘境。為了在最短的時間內拿到教練資格，瑞莎飛到新加坡參加國際韻律體操教練的資格考試，前後只花了九天就拿到證照，成為全台灣唯一擁有國際級證照的體操教練。瑞莎事後對此沒有怨恨，還說：「我要謝謝投訴我的人！」展現她愈挫愈勇的勇氣。

瑞莎不僅無酬指導龍潭國中體操隊的孩子們，為了讓台灣的韻律體操選手更有國際觀，學習不同國家的訓練方式，增加自己的技巧與自信心，去年八月曾帶著選手們前往美國受訓，並情商自己的好朋友、曾是烏克蘭排名第一的韻律體操選手安娜貝索諾娃擔任客座教練，指導台灣的韻律體操選手們。今年農曆春節，她又拋夫棄女，自掏腰包率領孩子們參加美國LA lights 2020錦標賽，所有機票，住宿及當地交通也都是瑞莎一個人負責安排，孩子們不負期望拿下個人賽三面銅牌和團體賽金牌的好成績，一年來的辛苦付出終於有了代價。

近來瑞莎成立Rising Star RG瑞星韻律體操俱樂部，且已經在國立臺灣體育運動大學教課，擔任韻律體操隊的客座專技類指導老師，如今考上博士班，未來有了博士文憑，就能拿到講師證和升等，不僅可在龍潭國中等學校教課，在各大學院校任教也沒問題。

而瑞莎即將就讀的文大運動教練研究所人才濟濟，2016里約奧運桌球國手陳思羽、台灣柔壇第一位旅日職業選手連珍羚目前也就讀該所博士班，是培育國家代表隊專業運動教練的搖籃。

(中時 )