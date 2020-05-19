「520」（我愛你）這天應該是浪漫的日子，不過在大陸山東淄博有名女子，因為男友「劈腿」另結新歡分手，然而令人想不到的是她仍「貼心」地為前男友送上一份令人「淚奔」的情人節禮物--整整一卡車的洋蔥，讓人哭笑不得！！

這名失戀被甩的女子特別叮囑商家，到貨後不用聯繫收件人，直接堆在門口，絕不退貨，她還加錢委託商家寫一張備註的快遞單號，上頭寫著「前任！我哭了3天，這下該你哭了！」

女子被甩不甘心，委託快遞送了一車洋蔥給前男友。（圖：取自《北京晚報》）

但是，住在社區居民張阿姨透露——「她男友哭沒哭我不知道，反倒是我被嗆哭了！整個社區都彌漫著一股濃濃的洋蔥味兒。」

具《北京晚報》報導，對於這一卡車洋蔥，還在失戀陰影中無法自拔的女子表示，她因前男友出軌而分手，兩人一年多的感情，就這麼被單方面分手，很不甘心。她還稱二人分手後，在朋友處聽說，前任照樣吃，照樣喝，照樣玩，毫無難過跡象，而自己還在家為了此事哭了整整三天。

女子送前男友1車洋蔥，還特意委託商家定制了一個紙條，寫著「前任！我哭了3天，這下該你哭了！」。（圖/取自《北京晚報》）

於是她轉念一想，520「我愛你」臨近，不能就這麼便宜了前男友，一定要負心人良心發現，她說，「錢也不算貴，又不是出不起這個錢，感情是兩個人的事，不能只有我哭！」。

只不過，女子的眼淚計畫，讓快遞小哥莫名躺槍，快遞小哥看著一袋袋洋蔥，無奈地表示，這麼多貨自己一袋袋搬得搬40多趟，收件人還沒哭，他自己先哭了！

據報導，對於這名女子的做法，前男友表示，「分手後到處說我一滴眼淚都沒流，難道分手的男的，就一定會流淚嗎？」。

女子委託快遞將滿滿的一車洋蔥倒在男友家門前，散發的味道讓社區住戶也都哭了。（圖/取自《北京晚報》）

(中時電子報)