在好萊塢「出鏡率」高到知名度超過主角的男星山謬傑克森(Samuel Jackson)，多年來塑造許多經典角色，而近期最為人所熟知的，應是漫威宇宙中「神盾局長」福瑞一角，而他演出的角色有個共通點，就是愛噴髒話，這成了山謬的個人代表特色，沒想到最新「好萊塢髒話王」統計排行榜公開，山謬傑克森沒拿冠軍，讓人大感意外！

山謬傑克森從影以來演活許多角色，而讓人印象深刻的，是片中山謬總自然地噴著「媽的發科(Mother Fxxxer)」等髒話口頭禪，這點甚至成為他的特色，常被綜藝節目拿來發揮，然《Buzz Bingo》網站發表了一份最新統計，拿3500部好萊塢電影劇本來分析，抓出其中的髒話數量，結果顯示大導馬丁史柯西斯的作品《華爾街之狼》中，出現了715句髒話，奪得「髒話電影」之冠，接著是《原鑽》、《賭國風雲》、《白爛賤客》、《怒火特攻隊》。

而個人獎項部分，主演《華爾街之狼》的喬納希爾及李奧納多名次最靠前，兩人髒話分別是376句及361句，至於山謬傑克森在片中標最多髒話不過才301句，僅得到第三名，簡直讓人不敢相信。

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(中時電子報)

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