美股從低點反彈以來，與經濟數據大幅脫鉤，也造就市場多空論戰，對此，大摩分析師基於兩項關鍵，認為現在股市看起來就像2009年3月，也就是美國經濟剛從金融危機中崛起時一樣，可望迎接有史有來最長的牛市行情。

隨著美股大幅反彈，股市多空聲浪相互拔河，其中，空頭多認為，在疫情尚未獲得解決下，仍會持續衝擊經濟影響股市。多頭則表示，在聯準會救市加上各國解封經濟，一切將會逐步好轉。

摩根士丹利分析師Michael Wilson表示，目前股市有兩項指標，似乎與金融危機後的復甦極為相近，而這一段時間，也正是美股的最長牛市。

Wilson指出，第一項指標是目前股市的反彈模式與當時類似，股價在長期均線上(200天)的個股開始攀升，像是小型景氣循環股，而這些個股的漲勢也通常見於復甦初期。

另一項與2009年3月相似的指標則是股權風險溢價，該數據可以讓投資者大致推算出，相較風險小的政府債券，投資股票的額外收獲有多大。

Wilson表示，他日前之所以喊出股市已經觸底，原因就是3月16日時股權風險溢價已經來到2009年3月的水準，一個禮拜後，標普500指數就在3月23日觸底反彈。

Wilson補充說明，如果我們從過去的歷史經驗學到一件事，那就是當風險溢價出現時，你就得抓住機會。

同時，Wilson說到，美國國會通過至少3億美元的財政刺激方案，可望讓經濟復甦更快更長久，此外，若再加上需求回溫，都將推升長債殖利率(如10年期美國公債)上揚；而長債殖利率的上揚或許也將成為市場最大驚喜，對股市與政府都有重大的意義。

(中時電子報)