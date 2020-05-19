為期兩天的世界衛生大會（WHA）於昨（18）日以視訊方式召開，美國衛生部長艾薩（Alex Azar）在會議上為台灣發聲；本厚生勞動大臣加藤勝信19日上午在世界衛生大會（WHA）視訊會議上也指出，「應該參考像台灣這樣在公共衛生上取得成果的地區。」不過，作家洛杉基點出，這叫做「Lip services」。

為期兩天的世界衛生大會（WHA）於昨（18）日以視訊方式召開，美國衛生部長艾薩（Alex Azar）在會議上為台灣發聲，指出2,300萬台灣人的健康不該被政治犧牲。

綜合《今日美國報》（USA Today）報導，194國出席的世界衛生大會昨日以視訊會議方式召開，美國衛生部長艾薩在鏡頭前聲援台灣，他說必須讓台灣以觀察員身分參加WHA，以讓台灣向各國分享有效及優異的防疫經驗。他還說，自2016年起台灣就被世界衛生組織WHO屏除在外，「2,300萬台灣人的健康不該被政治犧牲。」

日本厚生勞動大臣加藤勝信19日上午在世界衛生大會（WHA）視訊會議上發表演講，針對台灣未能以觀察員身份參加大會一事，指責WHO的相關做法。加藤指出，「（在防疫問題上）應該參考像台灣這樣在公共衛生上取得成果的地區。」

不過，作家洛杉基點出，英文裡有一句：「Lip services」，用來形容最合適，他們只要動動上下兩片薄嘴唇，就算意思到了。洛杉基表示，事情搞砸了，就發射嘴砲攻擊對岸，就能向民眾交差，讓台灣人更恨大陸；817萬民眾則更相信政府、相信黨！

(中時電子報)