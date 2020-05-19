友訊經營權大戰續打，市場派獨立董事鍾祥鳳、馮忠鵬19日再出招，提四問，針對友訊董事長胡雪刊登的「致友訊全體股東的一封信」做出反擊，並呼籲友訊股東「時間已經不在友訊這邊，我們已經沒有多少時間可以蹉跎了」！請股東及員工都能支持改革，讓公司回復治理正軌。

為贏得友訊經營權大戰，友訊公司和市場派再度短兵相接，19日市場派再度針對胡雪「敬致友訊全體股東的一封信」承諾守護友訊，繼續發揚光大D-Link乙事，提出反擊，強調胡雪列舉的無線網路產品銷售排名中所舉例的國家包括台灣、印度、俄羅斯、加拿大、澳洲等國家市占率多寡，對一個國際品牌而言，影響甚微，因為現今全球最大的經濟體是美國、歐洲以及中國。

同時也質疑胡雪，友訊本來是全球消費性網通產品第一品牌，但卻在最近10年，落後於後來居上的華為、TP-Link、華碩等，極盛時期，友訊全球市占率在極盛時高達25％，台灣之光當之無愧，但對比近幾年的營運表現，2010年，D-Link 與TP-Link的營收均為10億美元，但現今D-Link 2019 營收僅約5.6億美元，而TP-Link今約為22億美元，莫說友訊全球營收僅為TP-Link的四分之一，甚至陸續被一些後進品牌超車，並強調媒體所言的「雜牌」聽來痛心，卻是不爭的事實！

鍾祥鳳、馮忠鵬在新聞稿中也跟進向胡雪提出四點質疑，包括一、友訊本來是全球消費性網通產品第一品牌，卻在最近10年，落後於後來居上的華為、TP-Link、華碩等，為什麼？二、難道不是因為產品發展失去方向，海外分公司無法有效管控、公司治理被輕忽嗎？ 三、公司難道還不需要改革嗎？四、公司員工多年沒有加薪，股東多年沒有分配合理股利，難道還能繼續忍受公司無止境的虧損下去嗎？以理智訴求，希望贏回友訊股東的信賴。

鍾祥鳳、馮忠鵬重申，改革派不變的訴求，是希望公司可以將經營權與所有權分開，回歸公司治理，授權專業經營團隊，因為科技公司及品牌的經營與管理，「除了專業，仍是專業」，未來希望透過改革，友訊能夠振衰起敝，重新贏回全球第一品牌的地位，更希望將所有的爭議，拉回到最重要的主軸──公司治理，由投資者選出適任的董事會，再由董事會授權經營團隊對公司產品及管理進行改革，獨董們也會秉持超然立場，繼續代表股東，監督董事會是否符合公司治理法規。

(工商 )