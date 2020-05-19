實體博物館、美術館走向數位化發展，新冠病毒是最大的推手！中研院數位文化中心召集人陳熙遠今（19）日表示，趁著「518國際博物館日不出門，16機構聯手在「開放博物館」平台推展「博物館 開放中」活動（https://openmuseum.tw/museumday2020），ON檔實體展全部在家逛。

陳熙遠表示，「開放博物館」提供彈性的資料結構、各種時空展示及資料視覺化模組，不僅能保留研究素材原貌，更能多層次且立體地展現研究歷程與成果，讓研究者與社會大眾分享其成。

「『開放博物館』是個結合典藏、展示與應用三大功能的數位博物園區」，陳熙遠說，可作為研究成果的轉譯與展示平台，希望未來能呈現更多重量級研究，將學術研究與在地社會進行連結，促進知識普及與資料循環利用。

中華民國博物館學會理事長蕭宗煌表示，藉由「開放博物館」，臺灣典藏機構得以跳脫不同館所之間資訊系統的限制，將各家展覽匯聚於單一入口平台供民眾參觀，正好呼應了今年國際博物館日「多元與包容」之主題。

陳熙遠表示，本次活動以「開放」為號召，數位世界不受時空限制，「博物館 開放中」持續進行，未來將有更多館所機構加入「開放博物館」共創共享的行列。

(工商 )