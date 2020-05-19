據香港東網報導，港府食物及衛生局局長陳肇始及民政事務局局長徐英偉今天表示，港府會延長禁聚令14天，直至6月4日；停業令則會延長一星期，即卡拉OK、夜總會、派對房間及浴室等4類場所，要關閉至本月28日。媒體質疑此舉是否有打壓六四周年集會之嫌，陳肇始強調只有公共衛生考慮。

香港政府為因應新冠肺炎疫情而實施的一系列防疫措施，包括禁止8人以上聚集的「禁聚令」，以及部分行業的「停業令」等有效期均於本週四（21日）屆滿，最新的禁聚令於本週五（22日）起實施，會微調部分限制。

陳肇始表示，將豁免無提供餐飲的宗教聚集，包括教堂、廟宇等，但限制人數為有關場地可容納人數的一半；大型公眾場所如遊戲中心等，相聚人數亦不得超過其本身可容納的一半；至於健身中心課堂或小組在符合條件下，包括需全程佩戴口罩、學員間相距1.5米（不限教練），則可多於8人參與。

香港01報導，有記者提問，限聚令延長至6月4日，是否意在打壓六四周年集會？陳肇始稱只有公共衛生的考慮。香港本地最近有3人家庭群聚感染，有理由相信本地傳播鏈還存在。

記者質疑，為何4類場所延長限制只要7天，但限聚令要延長14日，是否有政治考慮？陳肇始回應指，看不同表列處所的狀況、從業人員的生計，用較短時間去評估。徐英偉表示，像是兒童遊樂設施等，仍沒有信心開放。

接著還有不死心的記者追問，為何可以放寬宗教集會在室內進行，但不放寬政治集會，以及在室外進行的機會？

徐英偉表示，經與宗教領袖多番討論，平衡安全和集會。普通社交活動，在情況許可下慢慢恢復，如健身設施，房間較大可以放寬至1.5米距離，可以多於1個教練對7個人。陳肇始重申，從公共衛生角度來看，本地傳播鏈尚未中斷，任何大型活動都不適宜，不單是集會而已。

香港禁聚令及停業令最新安排

A.禁聚令和限制處所營業規例，關閉多7日(本月22日至28日)

●4類表列處所包括：浴室、派對房間、夜店或夜總會，及卡拉OK。

B.本月22日起，放寬宗教聚會

●沒有供應食物或飲品；

●須在教堂、寺廟、道觀、猶太會或慣常用崇拜地點處所等舉行；

●參與人數設限，保持地方可容納人數的一半；

●採取衛生署健康指引，包括戴口罩和保持適當社交距離。

C.限制處所營業14日，微調開放條件(本月22日至6月4日)

●大型公眾場所如遊戲中心等，相聚人數不得超過其本身可容納的一半；

●健身中心課堂或小組在符合條件下，包括需全程佩戴口罩、學員間相距1.5米(不限教練)，可多於8人參與。

(中時 )