全球疫情肆虐，鑒於遠距作業風氣日盛，思科與國立台灣大學共同宣布，將推進為期一學年思科Webex全功能視訊系統，台灣大學管理學院已正在使用，可望締造全台高等教育數位轉型典範，並將此經驗複製於全校與全台灣高等教育學府，超前布署台灣「智慧教育」平台。

思科表示，全球疫情致使各產業受到衝擊，傳統的作業模式受到嚴峻挑戰，思科長久以來透過全方位的網路系統與協作平台，挹注各產業、各領域不斷優化遠距協作經驗。自疫情爆發後，更在台灣於2月起推出全民免費方案，也同步針對台灣教育體系提供免費全功能Webex方案。

思科大中華區資深副總裁暨思科台灣總經理陳志惟表示，數位轉型趨勢下，各界在數位轉型步調上或快或慢不斷湧向數位化，而高等教育更是在人才養成進程中，在進入產業前最重要的轉型教育基石。樂見台灣第一學府台灣大學導入最具安全性，並是未來跨國產業最普及的思科Webex協作平台。無論未來疫情的發展，在面對各種環境變化，都能保持營運彈性與教育不中斷，在台灣樹立高等教育數位轉型典範。

國立台灣大學管理學院與思科合作推進為期一年的Webex系統免費試用，將充分運用平台推進遠距授課、視訊會議、教學活動及演說直播等課程，從4月27日起，截至目前為止已有96位教師開通帳號使用，其中36位教師更使用Webex全功能視訊系統進行授課，已使用思科Webex系統的師生對於思科Webex在視訊表現的流暢給予高度肯定，大幅降低教學過程的技術平台阻礙，在遠距教學品質上能達到非常好的互動，而學生的學習過程也能如臨現場，充分體驗到數位化教學所帶來的便利與自由。

(時報資訊)