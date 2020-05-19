ABC-KY(6598)(瑞磁生技)5月20~22日將進行IPO掛牌前增資新股的競價拍賣，此次競價拍賣張數為6516張，最低每標單投標數量為1張，最高投標數量則為824張，而最低投標價格為40元，截至投標前一日(5月19日)的收盤價為92.5元。

瑞磁4月24日已向美國FDA申請新冠肺炎分子檢測的緊急使用授權(EUA)，一直以來著重於傳染病檢測，於2018年和2019年率先取得17項腸炎分子診斷試劑、20項呼吸道分子診斷試劑(包括四項冠狀病毒--229E、OC43、HKU1、NL63)與高通量自動化多元檢測儀器MDx3000美國FDA 510K上市許可，各項檢測試劑均瞄準市場性最大，有商業保險給付的美國檢測市場，在同一檢測儀器上快速累積多種檢測項目，產生累加效益可期，同時也積極推動各項產品向台灣衛福部申請核准上市。

瑞磁主要從事研發、生產及銷售多元檢測產品，該集團率先將半導體與數位條碼，跨足運用到醫學檢測上，開發出數位生物條碼技術(BMB)。

瑞磁生技的數位生物條碼技術具有多元檢測、高精準性、快速與自動化等特點，除了自行開發出多元傳染病診斷試劑以外，也透過技術授權給累積13家的客戶，平行開發動物檢驗、自體免疫、遺傳性疾病、過敏原、腫瘤、食品安全、生命科學研究及生物標的物篩選等檢測應用領域，隨各家在不同地區研發與商業化，將進一步產生檢測儀器、數位生物條碼的出貨，以及取得終端產品銷售分潤。

(時報資訊)