全家(5903)宣布與臺鐵深化合作，開發聯名鮮食產品，5月20日起陸續推出8款跨品類聯名鮮食，以經典滷排骨為主題，製成多樣化的餐點，橫跨早餐、主餐、輕食3種餐別，且將臺鐵滷排骨首度開發成冷凍食品，在家簡單復熱即可享用，預計帶動鮮食相關品群業績成長10%至20%。

有70年歷史的臺鐵便當，每年賣出千萬個，全家董事長葉榮廷表示，全家繼去年拿下臺鐵25個站點經營權後，不到一年再度成為臺鐵便當首間合作夥伴，期望結合便利商店24小時營業、店點深入全臺社區鄰里，讓消費者在家轉角，就能嚐到記憶中的懷舊滋味。

此次商品包裝結合臺鐵火車車種，主餐代表產品為「滷排骨雪菜炒飯」、「滷排骨乾拌麵」；「自強號」經典橘、紅、白的象徵，與「滷排骨雪菜炒飯」金黃色炒飯，搭配滷汁透徹的排骨相當搭配。

「復興號」帶給乘客簡樸舒適的感覺，選用簡單易食的乾拌麵與滷排骨製成「滷排骨乾拌麵」，呈現簡單、大份量滿足。

全家鮮食部部長黃正田表示，瞄準臺式料理在臺灣消費市場的商機，全家5月與米其林一星餐廳「山海樓」合作發現，臺式鮮食以古早味炊粉最為熱銷，一分鐘賣出3個，帶動微波主食品群業績成長10%。

看重臺鐵便當受國人喜愛，甚至被稱為「地表最強便當」，此次與打造臺式經典的「臺鐵便當」聯名合作，以招牌「滷排骨」的定番食材加以開發，跨足三種餐別，推出握沙拉、飯糰、炒飯、乾拌麵等鮮食，以及滷排骨冷凍調理包，於5月20日起陸續上市，預計帶動鮮食相關品群業績成長10%至20%。

早餐商品以「大口經典滷排飯糰」和「傳統滷排糯米飯糰」為兩大推薦；「莒光號」的寬大玻璃窗，視野遼闊、美景盡收眼底，與大口飯糰長方形外觀，帶給消費者豐富與飽足感相同，代表商品莫過於「大口經典滷排飯糰」。

「普快車」為臺鐵歷史最悠久的車種，以「傳統滷排糯米飯糰」的經典古早味作為代表，加入滷排、菜脯、蔥蛋等重現臺式經典。

(時報資訊)