今年伊斯蘭教的齋戒月自4月23日起為期1個月，預計5月23日或5月24日將是開齋節，勞動部呼籲移工在歡度開齋節時，一起響應「防疫新生活運動」，也籲請雇主尊重不同宗教信仰，不用過度操心或要求進食，讓守齋中的移工安心完成齋戒。

受到「嚴重特殊傳染性肺炎」(Covid-19)疫情影響，今年在臺灣的穆斯林們除了遵守嚴格的戒律，也要遵守防疫措施，推動開齋節在家禮拜，如有參加聚會，應前往符合防疫安全措施的場所。

勞動部勞動力發展署表示，信奉伊斯蘭教的移工在齋戒月會守齋，為遵守戒律，穆斯林於白天時不進食甚至不喝水，日落後才會進食，其餘均如平常生活，不會影響工作表現，請雇主尊重不同宗教信仰，了解並包容彼此，不用過度操心或要求進食，關心移工的身體狀況，讓守齋中的移工安心完成齋戒。

勞動力發展署指出，歷年勞動部會補助地方政府10個場次開齋節活動，因應疫情防止大規模群聚，因此今年開齋節宣布取消並推動開齋節在家禮拜，如有參加聚會，應前往符合防疫安全措施的場所。

勞動力發展署說，為配合防疫新生活規範，社交距離、個人衛生及場所人流控管都會以多種語言透過廣播及社群媒體來公佈。

(中時 )