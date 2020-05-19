高雄市政府地政局第85期市地重劃工程，第2階段進一步拓寬鳳山區中正路（博愛路至協和路段），並就鄰近博愛路、鳳松路交叉路口界面，重新銜接舖設瀝青混凝土路面，已於5月18日晚開放雙向雙車道通行。

在鐵路尚未地下化及實施第85期市地重劃前，狹窄的中正路與鳳松路、博愛路等道路交會的路口，是鳳山、鳥松南北往來的交通瓶頸。

高市府地政局說，經由鐵路地下化及第85期市地重劃工程，陸續拆除12戶既有建築物，將原先中正路（博愛路至協和路段）約10公尺寬的雙向單車道拓寬至21公尺的雙向雙車道，儘管該段長度只有短短約60公尺，但透過第85期市地重劃工程拓寬中正路後，大幅解決當地民眾及鳳山、鳥松長期往來的交通沉痾，對於區域交通有極大的效益。

最後的第3階段將完成包括鳳山車站南側15公尺寬計畫道路在內的剩餘3段道路，以健全重劃區內交通路網。目前，重劃區內剩餘1戶妨礙工程施工的建築物尚待拆除，雖然地政局提供建國新城當作住戶臨時安置住所，且拆遷補償費也經住戶信任的估價師進行複估，並積極與住戶溝通，但仍不為住戶接受、拒絕拆遷。

為了早日完成重劃工程，以辦理分配土地點交作業，地政局將配合重劃工程進度依法代為拆除，以落實都市計畫，建構完整大鳳山交通系統，加速地方發展。

(中時 )