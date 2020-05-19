市議員鄭光宏19日總質詢肯定科技執法成效，並期許未來能擴大到民生南、北路、興業西路等交通流量且違停嚴重的地方。（鄭光宏服務處提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市中山路4月1日起展開「科技執法」，交通事故大幅降低62.2％，雖多數民眾持正面評價，仍有不少人誤以為違規行為全都錄、全面罰，19日嘉義市議員鄭光宏除要求警政單位釐清釋疑，也建議市府檢討公有閒置空地，增闢路外停車場，另疫情趨緩後，針對中山路商圈舉辦實體店面振興經濟促銷，提升買氣。

中山路段科技執法上路1個多月，成效卓著，根據市警局統計資料，民眾檢舉交通違規數、員警舉發數已明顯下降，就連交通事故月均數也減少11件，昨鄭光宏總質詢特別肯定科技執法成效，更透露有不少市民建議擴大取締範圍，期許未來能擴大到民生南、北路、興業西路等交通流量且違停嚴重的地方。

鄭光宏也反映，陸續有民眾陳情說深夜買消夜被開單、計程車上、下客被開單、郵差送信被開單等狀況，導致店家不滿、市民不開心，把矛頭指向科技執法，但事實上警方針對併排停車、紅黃線違停、占用公車停等區等，都是透過攝影設備完成蒐證，超過3分鐘才開罰，認為市警局應加強宣導。

另有民眾疑問，包括汽、機車闖紅燈、超越停止線、逆向行駛、闖紅燈、違規迴轉等，會不會被科技執法開單？市警局長張樹德澄清，科技執法僅針對併排停車、紅黃線違停及占用公車停等區等開罰，至於其他交通違規態樣，市民不要心存僥倖，因為科技執法所釋放警力，將會加強勸導取締。

對於店家直指因科技執法生意受影響，鄭光宏說，科技執法首先影響商圈生意，許多店家抱怨路邊不讓民眾暫停，附近又沒有足額停車位與裝卸貨專用格，「連廠商都不敢來送貨」，建議交通處未來要積極開闢路外與路邊停車場，同時以街廓為單位，協調商家取得劃設裝卸貨車專用停車格。

(中時 )