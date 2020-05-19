防範致災性豪大雨 陸戰隊挺進災害潛勢區 17:372020/05/19 中時電子報 吳家詮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 防範致災性豪大雨，陸戰隊挺進災害潛勢區。（國防部提供/吳家詮傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因應「梅雨季滯留性鋒面」可能對南部偏遠山區帶來的災害，海軍陸戰隊今（19）日依令派遣兩棲偵搜大隊特戰兵力挺進災害潛勢區，並進駐高雄那瑪夏及桃源區公所待命，以備隨時掌握地方災情及危安因素，在接獲命令後，可於第一時間能迅速投入執行災防救援任務，守護百姓安全。 海軍司令部強調，將持續關注降雨動態，提高警戒，做好萬全的因應準備，並秉持「超前部署、預置兵力、隨時防救」的積極作為，維護居民的生命財產安全。 國軍超前部署，陸戰隊挺進災害潛勢區。（國防部提供/吳家詮傳真） (中時電子報) #國軍 #陸戰隊 #防範 #致災性 #豪大雨 #挺進 #災害 #潛勢區 也許您會感興趣 推薦閱讀 防疫漸鬆懈 群聚感染隨時來 04:102020/05/15 生活新聞 因應新冠 李瑞標創作驛站 04:102020/05/16 產業．科技 因應下波疫情 安倍疾呼打長期戰 04:102020/05/16 國際大事 斥資40億 和大大埔美三廠建廠 04:102020/05/16 地方新聞 提升行政效能 修法不能等 04:102020/05/18 財經焦點 新聞分析－穩健改組 拚後疫情經濟 04:102020/05/19 財經要聞 因應後新冠 國發會射七箭 04:102020/05/19 財經要聞 治水生力軍廣興抽水站加入 宜蘭防範梅雨災害有信心 12:592020/05/19 生活 梅雨鋒面到來 第二作戰區完成整備警戒待命 12:222020/05/19 社會 防範梅雨鋒面 第四作戰區完成整備警戒待命 13:302020/05/19 生活 社會熱門新聞 花蓮男違反居家檢疫挨罰10萬未繳 千萬別墅遭查封 - 社會 離譜！大伯睡2嫂姦情曝光 公婆竟要大嫂成全 - 社會 人妻硬碟見女研究生「黑森林」照 大義滅親報警逮狼夫 - 社會 批前長榮空姐郭芷嫣「垃圾台女」 網友在PTT公開道歉了… - 社會 喝茫慘成綠帽男！醒來見心碎一幕…女友全裸激戰2哥們 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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