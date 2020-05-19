因應「梅雨季滯留性鋒面」可能對南部偏遠山區帶來的災害，海軍陸戰隊今（19）日依令派遣兩棲偵搜大隊特戰兵力挺進災害潛勢區，並進駐高雄那瑪夏及桃源區公所待命，以備隨時掌握地方災情及危安因素，在接獲命令後，可於第一時間能迅速投入執行災防救援任務，守護百姓安全。

海軍司令部強調，將持續關注降雨動態，提高警戒，做好萬全的因應準備，並秉持「超前部署、預置兵力、隨時防救」的積極作為，維護居民的生命財產安全。

國軍超前部署，陸戰隊挺進災害潛勢區。（國防部提供/吳家詮傳真）

(中時電子報)