網路社交當道，透過交友軟體來認識生活圈以外的朋友成為新常態，只要滑動手指就有機會碰上潛伏在各個角落的未來摯愛或閨密知己。但搜尋過程的效率問題經常引起用戶對「假帳號」、「照騙」的抱怨與疑慮。為提供會員更加安全的交友環境，社交軟體 Tinder 正式向台灣會員推出「照片驗證」功能，會員只要透過簡單的兩張自拍照驗證並通過 Tinder 的臉部辨識確認後，就能得到代表身分確認的藍勾勾，不僅能強化個人檔案的可信度，更可以有效提升配對率！

對於此身分驗證新功能的推出，Tinder 執行長艾利賽德曼 (Elie Seidman) 表示：「每一天，全球數百萬名的會員藉由 Tinder 平台結交新朋友，為滿足現代人的交友需求，我們的團隊積極不懈於運用創新科技來提升安全性。我非常榮幸能夠介紹這個新功能，這同時也宣示著 Tinder 在確保會員使用安全性升級上的重視 。」

「照片驗證」功能目的在於降低 Tinder 會員們在右滑配對成功之後，發現對方過於「照騙」或根本是假帳號、照片盜用者的情況。選擇進行驗證後，會員會觀看一張擺出特定姿勢的照片，並被邀請挑戰模仿該動作、拍攝自拍照。而 Tinder 將使用臉部辨識技術，透過對比會員的自拍照和資料照片中的臉部輪廓來確認是否為本人。通過審核後便能得到帳號旁的藍勾勾認證，證明自己身分無虞的同時，也有助大幅提升配對成功率！

如何使用Tinder「照片驗證」功能進行身分驗證？(1)打開 Tinder 並點選個人資料圖示；(2)點選個人姓名 / 年齡旁的灰色勾勾圖示；(3)選擇「驗證您的個人資料」以開始自拍挑戰；(4)系統會顯示一張照片範例，請按照該姿勢進行自拍；(5)確認此自拍照與該姿勢相符後，點選「提交以進行審查」；(6)再重複步驟 4、5 一次。通過審核後，即可得到 Tinder 驗證的會員藍勾勾！

(科技)