金門65歲以上的老人多達1萬9366人，高齡失智長者走失時常發生，甚至釀成一些憾事。縣府規畫包括「預防走失手鍊」、「守護QR Code布標(貼紙)」及「個人輔具-衛星定位器」等相關服務，提供有需要的家屬申請使用。

根據縣府統計，金門至今年3月底，全縣65歲以上老年人口數為1萬9366人，占總人口的13.8％，65歲以上女性人口數為1萬0055人，占65歲以上總人口的52％。另90歲以上人口數為847人，占全縣總人口數的0.6％，其中，90歲以上女性人口數為729人，又占全縣90歲以上總人口數的74％，比例為全國排名第1。

縣府指出，近年屢傳老人走失，失智症患者除有記憶衰退問題外，還經常伴有認知功能障礙、喪失空間感，以致迷路回不了家，家屬照護負荷及心理壓力也相對提高。縣府基於建構友善失智症環境，規畫包括「預防走失手鍊」、「守護QR Code布標(貼紙)」及「個人輔具-衛星定位器」等相關服務，可供家屬申請使用。

縣府說明，預防走失手鍊配戴於長者手上、守護QR Code布標(貼紙) 縫(黏)置於使用者的衣服或生活用品上，若使用者走失，民眾或警方可掃描QR code，就能直接撥打電話與使用者家屬聯絡，節省民眾報警及警方比對個人資料與尋找家屬的時間。家屬購置「GPS衛星個人定位器」可向縣府社會處或衛生局申請補助。

縣府表示，家屬若因工作無法照顧失智症長者，白天上班時間也可尋求相關長照資源支援，如「日間照顧中心」，以降低照顧壓力和維護長者安全。相關問題可洽詢：082-318-823 分機：67532。

(中時 )