近期疫情稍趨緩，19日也來到連續12天「+0」，各縣市陸續開放八大行業，搭上時事全民大劇團再推出「微走鐘，防疫新生活」影片，由先前演出副指揮官的吳世偉，搭配李安蝓飾演的酒店小姐，兩人隔著隔板透過電話調情、敬酒餵水果及熱舞，最後吳世偉情緒暴走狂撞隔板昏倒，「走鐘哥」爆笑演技幽默呈現引來網友好評，也有民眾笑問「這是在探監嗎？」。

全民大劇團推出網路節目「中央流行藝情指揮中心」，先前透過KUSO方式模仿中央流行疫情指揮中心記者會，不料卻引來各界議論，甚至有網友揚言抵制，最後節目以6集播畢收尾。這回再推出新作，全民大劇團團長暨導演謝念祖受訪坦言，「上次被網友熱情招呼，我覺得還不錯啦，但怎麼跟我跟一開始想的不一樣」，一開始很難過，但自己不會介意，拍影片就是希望民眾在疫情期間，用輕鬆幽默方式，「叫大家忍耐一下，小姐不會離開」。

疫情關係，謝念祖有感而發地說「近期去熱炒店時，老闆娘還拿菜單來，希望我們多點一些，客人真的少很多」，而劇團界更是大受影響，比過去SARS嚴重一千倍，「未來若仍然靠著體驗劇場互動，碰到疫情就掛掉」，決定用拍影片方式試水溫，發展劇團的其它可能性。

「藝術這件事，本來就是創作」，謝念祖大方表示，只要不是限制級，沒有傷害到人，符合社會一般道德規範下，給予自由空間創作即可，「當然有些人空間、尺度不一樣，我認為創作者尊重創作者，從另外一個角度，創作者也要尊重別人的批評，但不會因為你而去改變創作」，強調希望台灣變好，自己也不會停止創作，「台灣是很棒的地方，能有自由意見發表，全世界華人只有台灣有空間」，他認為作品願意公開出來，就不會介意批評，有道理沒道理，時間會證明一切。

先前劇團聯合舉行舞台劇演員徵選，謝念祖表示，其中有位來自紐約百老匯的演員透露，到12月底都不會有劇開演，相較台灣還有零星小場戲劇演出，已經很不錯。謝念祖表示，近期劇團《最後一封情書》臺南場延期到7月25日14:30原場地舉行，音樂劇《倒垃圾》將於6月13至28日於水源劇場舉行，目前已開放售票，期待能陸續開放300人以上活動舉行。

(中時 )