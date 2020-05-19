桃園神社第2期修復工程已竣工，其中社務所內外都全面翻新，市長鄭文燦認為非常適合委外經營文創產業，指示民政局辦理招商，預計7月15日重新對外開放。（蔡依珍攝）

桃園神社第2期修復工程已竣工，其中社務所內外都全面翻新，市長鄭文燦認為非常適合委外經營文創產業，指示民政局辦理招商，預計7月15日重新對外開放。（蔡依珍攝）

桃園神社第2期修復工程已竣工，其中社務所內外都全面翻新，市長鄭文燦認為非常適合委外經營文創產業，指示民政局辦理招商，預計7月15日重新對外開放。（蔡依珍攝）

桃園神社第2期修復工程已竣工，其中社務所內外都全面翻新，市長鄭文燦認為非常適合委外經營文創產業，指示民政局辦理招商，預計7月15日重新對外開放。（蔡依珍攝）

桃園神社第2期修復工程已竣工，其中社務所內外都全面翻新，市長鄭文燦認為非常適合委外經營文創產業，指示民政局辦理招商，預計7月15日重新對外開放。（蔡依珍攝）

桃園趁疫情期間整修近60項建設工程，其中斥資近2500萬的桃園神社已完工，桃園市長鄭文燦19日視察，讚修舊如舊，改善漏水也增加無障礙空間和夜間照明設備，將招商委外營業，創造神社主題，預計7月15日重新對外開放，將成為婚紗、角色扮演、打卡新基地。

鄭文燦說「桃園忠烈祠暨神社文化園區」是全台保存最完整日式神社建築，市府為保存古蹟歷史原貌並活絡空間運用，第1期先完成拜殿及周邊圍籬修復工程，第2期社務所及整體附屬設施整修則趁疫情期間加緊趕工，歷經449天工期、斥資近2300萬，趕在疫情結束前已如期竣工，目前正在綠美化、進行300萬的草皮養護工程。

整修完的桃園神社，不但改善本殿漏水、更新屋瓦及屋面中脊、重作圍牆，社務所也更全面翻新，更換榻榻米、結構補強、增設空調、室外無障礙坡道及活動平台等，石板步道也拆解清理後回鋪、增加全區照明系統。

鄭文燦讚社務所很適合經營文創產業，指示民政局積極辦理促參招商，將釋出文化園區部分空間委外經營，忠烈祠等祭祀空間仍保留給民政局孔廟忠烈祠聯合管理所管理，讓歷史建築可以多元使用，未來桃園神社不僅是戶外教學、環境教育、歷史教育空間，也非常適合舉行小型展覽、文創商品販售、小型表演活動、音樂會及各種文化體驗活動，歡迎市民朋友7月15日後來拍婚紗、舉行Cosplay活動、打卡拍照。

(中時 )