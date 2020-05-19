花蓮人口數創下49年來最低紀錄，僅有325,582人，是自1971年（民國60年）來人口數量最少紀錄。另外，鄰近的台東縣、宜蘭縣現在的人口數分別有216,164人及453915人。

根據內政部最新統計，花蓮縣全縣人口在2020年4月底時總數為32萬5千5百80人，這麼多的人口數量是49年來最低，在49年前的最低人口數是33萬8千5百74人，縣府表示，急降的人口數不僅是花蓮縣的危機，更是國安問題。

根據統計資料，去年花蓮出現死亡人口比出生人口還多的狀況，生人口為2,411人，死亡卻高達3,516人，死亡比出生多了1,105人。近年花蓮在人口持續減少的狀況下，統計花蓮縣國小中人數少於50人的有51所，其中低於30人的有21所，全縣最少學生數量的靜浦國小只有13名學生。

花蓮縣教育處表示，花蓮縣目前有超過一半比例的學校是每年級只有一個班級的小校，目前不會因為少子化、減班的狀況就任意裁併校。一位陳姓教師表示：「花蓮出現人口危機也是沒辦法的事，因為工業進不來、交通不便、工作機會就少、房價還跟西部一樣高，誰敢生小孩？」

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(中時電子報)