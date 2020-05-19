華為新禁令持續發酵，繼歐系外資之後，美系外資亦對砷化鎵代工廠—穩懋(3105)看法保守，美系外資出具最新報告給予穩懋「減碼」評等，目標價降至225元，不過在外資回補下，穩懋今天股價止跌收紅。

美國商務部15日針對華為發出新禁令，除非獲得供貨許可，否則禁止半導體廠商將含有美國軟體和技術的產品賣給華為，法人普遍認為，新禁令對已飽受新冠肺炎疫情衝擊的半導體產業可說是雪上加霜。

在美國宣布華為新禁令後，外資對穩懋看法轉為保守，繼歐系外資將穩懋2020年到2021預估EPS降低2%及17%，評等降至「中立」，目標價255元之後，美系外資今天亦跟進下調。

美系外資最新報告表示，我們相信美國政府擴大對華為/海思的技術限制將會增加穩懋下半年需求不確定性，雖然可以因其他客戶銷售來降低衝擊，但我們認為，海思半導體銷售下滑將導致穩懋蜂窩PA在2021年成長緩慢；再者，我們曾預計華為將是基礎設施的主要客戶，但是新的限制也嚴重限制其可能性；而今年的第3季，我們也看到了穩懋有限的季成長，甚至沒有成長的風險，因而給予穩懋「減碼」評等，目標價降至225元。

不過，儘管外資保守看待穩懋，外資在連續賣超穩懋4天後，今天回補穩懋715張，穩懋股價也擺脫昨天頹勢止跌收紅，站回250元關卡。

(時報資訊)