第15任「蔡賴配」總統就職紀念套幣網購銷售不如預期，金幣網購銷售且繳款為1713枚，不到2成，央行發行局局長施遵驊表示，明天民眾可在台銀各分行銷臨櫃購買，每人每次排隊限購1枚。

央行發行的第15任總統就職紀念套幣，在網路申購方面，已繳款的金幣申購僅1713枚，而網購繳款的銀幣申購也只有2748枚。金幣的繳款率為52.4%，銀幣繳款率65.3%。剩餘的網路配額，金幣8287枚，銀幣47252枚，按照過去總統紀念套幣慣例，將在明天520當日於台銀各分行臨櫃販售。

本次總統就職紀念金幣定價5.6萬元，因金價創高，而成了史上最貴總統紀念幣，據統計，從5月7日上午開放網路申購，到網購截止日，金幣申購數量為3265套，約為網路配額7000套的46%；銀幣賣出4204套，僅占網路配額35000套的12%。而網購的實際繳款比，金幣和銀幣都不到7成。

據了解，歷年來的總統套幣，以2012年「馬吳配」的金幣銷售數量最慘，賣出僅約2000枚。

明天台銀各分行臨櫃販售，若能合計賣出超過約300枚，就贏過「馬吳配」賣4年，金幣賣出約2000枚的新低紀錄。只是今年適逢新冠疫情，無薪假人數飆到2.1萬人，比2008年還慘，民眾荷包縮水，明天台銀各分行能否賣出300枚仍有挑戰。

(時報資訊)