台灣著名美食炸雞排頻頻漲價，有的甚至賣得比便當還貴。有網友回想起小時候3片雞排只賣100元，現在一份動輒60-80元，好奇上網詢問「雞排一片多少才合理？」有內行人指出，其實雞排的成本比想像的高，現在就算賣70元也沒有很賺。許多人無奈30年價格變化驚人，更感嘆「回不去了」！
原PO在PTT發文指出，他小時候爸媽曾擺攤賣雞排，印象中一份都是35元、3份100元，不知從何時開始，雞排價格飆漲，甚至超越一個便當，配上飲料直接破百元，好奇想詢問大家「覺得雞排賣多少才合理？」。
有網友認為50元以內，也有人說「大片好吃的60上下我能接受」、「50ok、60還行，再貴就不買了」；不過有內行人指出，現在雞排會賣這麼貴，因為租金佔了8成，還有水便電瓦斯，揭露雞排的成本比想像中高，其就算現在賣一片70元也沒有很賺，此外，包括肉的厚度、大小、油的品質、業者技術等，價格當然有差。
(中時電子報)
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