繼在本財年的前兩個季度出售了8070億美元的國債後，美國財政部在上周宣佈，將在本財年第三季度出售創紀錄的近3兆美元的國債(實際為2.999兆美元)。不僅如此，美國國會或將再通過一項至少1兆美元的財政刺激方案，古根海姆預計美國今年將發行超過5兆美元債務的猜測還是過於保守了。

德意志銀行(DeutscheBank)近期的研究顯示，到目前為止，美國財政部創造的龐大債務已經被聯準會完全貨幣化，可以說聯準會的債務購買規模遠遠大於國債淨發行量。

在3月下旬的崩盤中，為穩定市場情緒，聯準會每天購買750億美元國債，在幾個月內，聯準會的資產負債表幾乎翻了一番。如今已經接近7兆美元。

高盛表示，隨著財政赤字激增，央行們也不得不購買大量的債券來為政府提供資金。本輪央行購買主權債券的速度甚至快於以往的量化寬鬆計劃。央行們的購債行為為中期更高的收益率、更陡峭的曲線提供了支撐。

儘管到目前為止，聯準會的購債規模總體上抵消了國債發行量，但這種平衡即將被打破。

自3月下旬開始，聯準會每日和每週的國債購買量均大幅減少。截至本周，每週的國債購買量降至300億美元，相當於每年1.5兆美元左右。

有分析指出，聯準會每週買入300億美元國債的幅度，遠遠不足以消化接下來發行的數兆美元國債。換句話說，聯準會很快將不得不找借口來大舉增加其國債購買量。

據美國銀行，2020年迄今全球央行釋放了7.9兆美元的量化寬鬆，其中聯準會僅購買債務一項就超過了2.8兆美元，這還不足以將如此龐大的債務完全貨幣化。如果投資者突然發現債券市場失去了央行的支撐，後果可能是災難性的。

回購專家斯科特·斯凱姆(ScottSkyrm)通過計算得出結論：「5月有6890億美元的淨新國債結算，從現在到6月15日，有9920億美元的淨新國債結算。而下個月將有近1兆美元的新國債上市！這意味著下個月聯準會需要拿出大約一兆美元來購買這些債券。」

高盛表示，聯準會已經向系統注入了大量流動性，但這還不夠。因為「直升機撒錢」的運作方式是聯準會發錢和財政部發債齊頭並進，即隨著流動性需求加劇，財政部瘋狂發債，聯準會實施大規模QE瘋狂發錢。

高盛指出，聯準會的量化寬鬆政策縮減之後，債務缺口可能高達1.6兆美元。

零對沖評論稱，由於鮑爾已經明確表態不考慮負利率，因此他別無選擇，只能再次擴大量化寬鬆，並在金融體系中釋放出另一股通過債務貨幣化的流動性。然而，量化寬鬆政策的任何此類逆轉都將引來憤怒，尤其是在保守派的勢力中。一旦聯準會失敗了，將加劇流動性緊縮，即將發行的1.6兆美元的美國國債將觸發下一次市場衝擊。

(中時電子報)