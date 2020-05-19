綜所稅繳稅開跑，花旗銀行宣布加入加碼戰，5月19日起至6月22日止，凡新戶成功申辦指定花旗卡，包括現金回饋PLUS卡、紅利卡、寰旅卡、Citi Prestige卡以及Happy Go聯名卡，繳納綜合所得稅，可享Line Points 1％回饋，回饋上限3,000點Line Points。

花旗表示，例如繳交綜所稅金額NT$58,000，即享有580點Line Points點數回饋。此外，申辦分期再享Line Points 2％回饋(申辦分期仍須另行支付分期利息) ，合計最高回饋6,000點。

例如新辦花旗卡客戶並同時申辦分期，繳交綜所稅金額NT$300,000，即享有6,000點(回饋上限)Line Points點數回饋。

花旗表示，信用卡核卡後30日內，於海內外一般刷卡消費及分期交易(以分期月付金額計算)，累積金額達NT$4,000(含)以上者即可適用此方案。

花旗強調，只要持花旗信用卡不限卡別繳納綜合所得稅，皆享有一次付清免手續費的優惠，以及最高30期 9.04％~15％分期利率優惠，協助持卡人靈活運用資金順利完成繳稅義務。

(中時 )