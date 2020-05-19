台北地院判黃女勝訴，羅卓仁謙應在臉書刊登道歉啟事。（取自黃女臉書）

藏傳佛教第17世大寶法王噶瑪巴，去年遭爆破戒，與台灣黃姓女信徒交往、發生性關係。在台大弟子羅卓仁謙（本名熊慧行）為保護上師，反過來污衊黃女是精神病患、中國妖女，黃女憤而提告求償、要求道歉，台北地院18日判黃女勝訴，可上訴。

黃女去年向媒體爆料，指她11年前赴外國念書，受「宗薩欽哲仁波切」感動，加入學習密宗法門，5年後並在仁波切安排下與大寶法王會面，大寶法王向她要了Skype帳號，兩人於2013年起成為「情人」。

黃女出具經聲紋驗證的大寶法王錄音檔，證實兩人確實有不尋常男女關係，並秀出微信對話，證明仁波切教唆女弟子獻身；對話紀錄中，黃女指控仁波切是「皮條客」，仁波切沒有否認，竟還回答「hehe（嘿嘿）」。

去年1月報導刊登後，羅卓仁謙製作懶人包貼圖，反指黃女是精神病患、中國妖女，號召各方弟子張貼在臉書粉專「為上師大寶法王護關」，導致黃女臉書被灌爆，黃女不滿遭霸凌，憤而提告求償1元，要求羅卓仁謙公開道歉。

羅卓仁謙雖否認製作懶人包，辯稱「不記得了」、「沒看過貼文」，但他曾在臉書直播自承做懶人包、稱黃女為精神病患，影片已被黃女備份下來，法官當庭勘驗後，認為羅卓仁謙確實侵害到黃女名譽，遂判決賠償1元，並於臉書刊登道歉啟事3個月。

(中時 )