氣象局稍早發布17縣市的大雨特報，不少地區已出現大雨或雷雨，但氣象臉書專頁《台灣颱風論壇｜天氣特急》透露，未來鋒面會持續在台灣上空擺盪，若鋒面在中間，全台將通通有獎。

《台灣颱風論壇｜天氣特急》說明，目前梅雨鋒面在台灣上空，三不五時會有對流發展起來，而鋒面的位置決定降雨空間，北一點，北部雨水多，卡中間，通通有獎，南一點，南部雨水多。

《台灣颱風論壇｜天氣特急》提醒，真正的強降雨還沒到！周四（21）到周六（23）強盛西南風會來湊一腳，並強化鋒面，容易出現致災性的強降雨。降雨部分，西部山區會多於平地，而西部平地又會多於東部，今天只會是開端，若已經有淹水或積水的，最好趕緊檢查水溝是否塞住。

另外，粉專《天氣風險 WeatherRisk》也提到，周四晚間西南季風會明顯增強，甚至來到西南氣流的等級，到時候鋒面會被推往北邊，而且在源源不絕的暖濕空氣加持下，雨勢會變得更為劇烈，周四晚間起至周五全天西半部平地、中南部山區將是降雨熱區，嚴防劇烈天氣發生。

(中時電子報)