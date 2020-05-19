北台南家扶中心目前45寄養家庭，8戶5年內要退休，寄養家庭老化但新血進不來，成為寄養安置體系一大隱憂。（曹婷婷攝）

台灣寄養家庭出現高齡退休潮，據統計，寄養家庭約7成為55歲以上媽媽，受限法規65歲以上屆齡需退休，北台南家扶中心目前45戶寄養家庭，5年有8戶要退休，寄養家庭老化但新血進不來，成為寄養安置體系隱憂；北台南家扶中心除克服招募困境也盼法規鬆綁，留下優質高齡寄養家庭，以解決寄養需求的燃眉之急。

在北台南家扶中心從事寄養家庭15年，現年67歲黃阿好，今年因屆齡「畢業」在即，但自認體力、健康無虞，眼看寄養家庭數量減少，在外面等待的孩子卻很多，「很煩惱，誰來疼愛這些受傷的孩子？」

52歲才加入寄養家庭的她因為3個孩子上大學，行有餘力，決定加入寄養家庭，前後照顧過身心障礙、行為偏差、發展遲緩等18位形形色色孩子，她說，心疼遠多過於挫敗，「若有人好好愛他們，這些孩子不會比別人差。」

曾有一對小五、小六姊妹在921地震後，父母離異，跟著父親的她們卻淪為在街邊乞討，後來被安排寄養她家，從不會洗澡到經她親自幫忙洗教會她們照顧自己、有自信，姊妹宛如重生，母親節前夕也接獲一個個孩子們捎來「外婆，我好想妳…」，讓她很欣慰。

現年63歲剛獲選台南市慈馨媽媽的蘇胡美雀女士，13年前加入寄養家庭行列，曾照顧過18名寄養兒少，現則寄養一名多重身心障礙且合併癲癇的孩子，孩子2歲剛來時經常得跑醫院、接送早療課程，但在夫妻悉心照顧下，現在會走路也會說話了，看著她一點一滴的進步，美雀媽媽說，那種喜悅很難用言語形容。

北台南家扶主任莊淑惠說，目前共45戶寄養家庭照顧45名，95％屬於受虐兒少，平均每月7、8人等待被寄養，但近5年滿65歲屆齡退休寄養家庭戶數高達8戶，入不敷出窘境趨於嚴重，且目前未滿5年家戶僅3成，服務15至25年有9戶、中生代22戶，新血進不來可能與青壯年不婚不生或晚生有關，加劇招募難度，希望法規鬆綁65歲上限，讓優質的高齡家庭繼續奉獻。

北台南家扶接受政府委託辦理寄養業務已31年，面對兒少因家庭重大變故或親職功能不穩定而受到疏忽、虐待事件頻傳，深感憂慮，對於兒少安置需求量大幅增加，期結婚超過2年(單親亦可)、身心健康，具國中以上學歷、年齡25-60歲、收入穩定且有充足空間的家庭，能踴躍打開家門，一起為愛接力!「寄養國家隊 等你來就位」，家扶也將於6月6日於永康服務處辦理寄養家庭招募說明會，意者請洽06-6324560寄養組。

(中時 )