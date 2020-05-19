臉書首席執行官馬克．祖克柏(Mark Zuckerberg)週一與歐盟官員線上直播對談時表示，中國大陸這類國家發展出來的模式與西方民主國家的價值觀大相徑庭，而且大陸的管理相當危險，西方國家應該採行民主方式與「中國模式」相抗衡。祖克柏這番言論顯示，臉書放棄大陸市場的決心已相當堅定。

《美國之音》報導說，祖克柏強調，中國的管理模式相當危險，他擔心會有其他國家仿效，因此呼籲西方國家應該採取民主方式與中國模式進行抗衡。他還認為，應對中國模式的最佳方法，就是西方民主國家建構出一個明確的框架，成為全球可以遵循的原則。

祖克柏指出，言論自由和安全應該如何平衡確實是個大哉問，他認為問題不在管制與法規，而是何種框架能在全球脫穎而出。

報導說，這不是祖克柏首次對大陸的網路監控表示憂心，他曾指出，近來暴紅的大陸短片平台抖音同樣鉗制言論自由，例如在反送中期間對「香港」等關鍵字進行審查。

報導表示，祖克柏曾經一直努力希望臉書能進入中國大陸的巨大市場，不過，隨著大陸網路管理政策日趨嚴厲，他已經放棄了相關的計畫。祖克柏於去年10月一次演說中表示，臉書是言論自由的捍衛者，因為無法克服大陸的審查制度，因此被迫暫停進入大陸市場的計劃。

(中時電子報)