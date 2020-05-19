藝人羅百吉轎車遭砸，17日中午到淡水竹圍所報案，他向警表示，他14日停在淡水區自強路上的轎車，後車窗不明原因呈現蜘蛛網狀，懷疑有人惡意破壞；警方獲報後，調閱監視器發現有罐子從上方掉落砸破羅的後車窗；但警方現場未發現罐子，附近住戶也都表示不知情。

警方說，將會持續擴大查訪，羅百吉則向警方表示，目前暫不提出告訴。

47歲羅百吉是台灣電音歌手與DJ，高中時返台就讀，畢業後進入演藝圈，以電子音樂出道。羅百吉曾跨刀為藝人謝金燕、阿雅「銼冰進行曲」作、編曲。

(中時 )