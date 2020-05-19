羅百吉愛車遭天降罐子砸破 後車窗慘成蜘蛛網狀 17:572020/05/19 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 羅百吉愛車遭天降罐子砸破，後車窗慘成蜘蛛網狀（翻攝照片／戴上容新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 藝人羅百吉轎車遭砸，17日中午到淡水竹圍所報案，他向警表示，他14日停在淡水區自強路上的轎車，後車窗不明原因呈現蜘蛛網狀，懷疑有人惡意破壞；警方獲報後，調閱監視器發現有罐子從上方掉落砸破羅的後車窗；但警方現場未發現罐子，附近住戶也都表示不知情。 警方說，將會持續擴大查訪，羅百吉則向警方表示，目前暫不提出告訴。 47歲羅百吉是台灣電音歌手與DJ，高中時返台就讀，畢業後進入演藝圈，以電子音樂出道。羅百吉曾跨刀為藝人謝金燕、阿雅「銼冰進行曲」作、編曲。 (中時 ) #羅百吉 #愛車 #天降 #罐子 #砸破 #後車窗 #慘成 #蜘蛛網 #警方 #車窗 #罐子 #淡水 也許您會感興趣 推薦閱讀 前後任女友撂人街頭鬥毆！男主角掛彩 賓士車毀 12:062020/05/15 社會 中市警方LINE官方帳號推3項便民服務 12:062020/05/15 社會 夫妻車上口角 妻負氣搭公車未戴口罩遭拒載 暖警化危機 14:532020/05/15 社會 失智婦出門散步失蹤 警方雜草堆找到人 19:032020/05/15 社會 國中會考逢廟會 公所警方加強宣導減噪 16:532020/05/16 生活 男子車輛卡路中間 警方推車解圍 18:522020/05/16 社會 Wecare高雄「罷韓演習」變成遊行 警方全程緊盯 20:012020/05/16 政治 新莊天降水泥塊！台1高架橋改善工程接連損車 13:342020/05/17 社會 馬英九變身到淡水 網卻狂問她 23:542020/05/18 生活 喝茫慘成綠帽男！醒來見心碎一幕…女友全裸激戰2哥們 11:052020/05/19 社會 社會熱門新聞 花蓮男違反居家檢疫挨罰10萬未繳 千萬別墅遭查封 - 社會 離譜！大伯睡2嫂姦情曝光 公婆竟要大嫂成全 - 社會 人妻硬碟見女研究生「黑森林」照 大義滅親報警逮狼夫 - 社會 批前長榮空姐郭芷嫣「垃圾台女」 網友在PTT公開道歉了… - 社會 喝茫慘成綠帽男！醒來見心碎一幕…女友全裸激戰2哥們 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。