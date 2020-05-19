台中市公私立塔位數量失衡價格混亂，衍生出許多消費糾紛！市議員黃健豪19日為往生者請命，建議市府塔位應比照實價登錄，建構一個實價平台，法制局應加速消費者糾紛的處理機制。市府法制局強調，若要強制公開，須以立法方式解決；建議民眾先參考公立塔位價格，貨比三家以免爭議。

台中市議會19日進行民政業務質詢，黃健豪表示，希望台中現有納骨塔的價格透明化，並建議民政局建構塔位實價平台，整合公私立納骨塔價格，讓民眾詢價有依循標準，也請法制局積極利用校園或長輩聚會場所，加強宣導消費者糾紛處理機制。

民政局表示，台中公立納骨塔價位已公布在台中市生命禮儀管理處網站中，價格均透明化。針對民間業者所設立的納骨塔位，其建物營造、管理營運等相關成本與公立納骨堂塔不盡相同，加上公立納骨塔設置主要目的是為了服務市民，與民間設立的納骨塔，仍有相當的差異性。

民政局說，市府對民間業者設立納骨塔位的價位雖然無法干涉，但市府會積極研究規畫可行方式保障市民權益；納骨塔位實際交易價格涉及商家營業秘密，若要強制公開，須以立法的方式解決。現行將依法加強殯葬業者塔位買賣契約稽核，並公布優良殯葬業者供市民參考。

(中時 )