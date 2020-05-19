台灣連續四年無法參與世衛大會，儘管會前多國表達挺台立場，但最終卻無國家將此議題作為提案，將等年底的實體會再討論。大陸國台辦19日對此表示，一中原則是國際共識，是鐵的事實不容質疑、無法撼動，此結果表明，「台獨」沒有出路，在世衛大會炒作涉台問題不得人心。

大陸國台辦發言人馬曉光19日針對台參與世衛大會受阻一事表示，一個中國原則是國際社會共識，人心所向，大勢所趨。世界上只有一個中國，台灣是中國一部分，鐵的事實不容質疑，鐵的原則無法撼動。

馬曉光指出，大陸方面始終高度重視台灣同胞的健康福祉。我們不僅促進兩岸衛生領域交流合作，而且在國際事務中秉持一個中國原則，採取多項措施對台灣參與全球衛生事務作出妥善安排。

他說，新冠肺炎疫情暴發以來，台灣方面獲取各種疫情防控資訊和支持的管道是暢通有效的。截至5月18日，大陸方面向台灣通報疫情資訊和分享技術資料共計155次，僅2019年以來，台灣衛生專家共16批24人次參加了世衛組織技術活動，包括世衛組織秘書處通報疫情情況和科研相關會議，所謂「國際防疫缺口」的謊言，不過是民進黨當局「以疫謀獨」的藉口，在事實面前不堪一擊、不值一駁。

馬曉光稱，2009年至2016年，台灣得以「中華臺北」名義、觀察員身份參與世衛大會，是在兩岸均堅持體現一個中國原則的九二共識基礎上，通過兩岸協商做出的特殊安排。

他表示，民進黨當局自2016年5月執政之後，頑固堅持台獨分裂立場，拒不承認九二共識，單方面破壞了兩岸協商的政治基礎。台灣地區連續4年無法參與世衛大會，責任完全在民進黨當局。其干擾世衛大會進程、破壞國際防疫合作的做法，充分暴露民進黨當局將台獨政治私利，淩駕於公共衛生安全之上的真實面目。

馬曉光奉勸民進黨當局，不要在錯誤道路上越走越遠，任何挑戰一個中國原則的行徑必然以失敗告終。

(旺報 )