疫情發展是牽動全球股市及台股後市表現的焦點，即使國際疫情確診人數持續增加，但最高峰已出現在4月，增幅斜率卻已有趨緩跡象，如美國每日確診人數停滯在3萬人，顯示封鎖隔離初見成效，在疫情趨緩下，歐美國家開始考慮逐步解封。接下來市場將關注歐美國家解封後的疫情是否再度爆發，若疫情再度出現擴大現象，不利股市止穩，反之，若疫情能持穩，解封有助帶動經濟彈升，有利股市反彈上攻。

台新中國通基金經理人魏永祥表示，美國、台灣5月財報季即將結束，第一季財報與第二季展望將牽動市場對下半年企業獲利的預期，可藉此觀察獲利修正潮是否近尾聲。

整體來看，台股經過4月的強勢反彈後，5月再大漲的機率不大，但除非國際疫情再攀高峰，否則再出現大跌的機率亦不高，預期5月底前，行情將以區間整理格局為主，個股表現將優於指數表現。

選股方面，5G相關、伺服器、半導體等族群持續看好，另外，跌深的優質中小型股、高殖利率股等亦可列為選股方向。

(工商 )