歐美疫情出現趨緩跡象並擬逐步解封，市場焦點由先前每日遽增的確診數量轉向疫情所帶來的經濟逆風及影響程度，在相關藥物和疫苗問世前，各國疫情控制措施仍可能影響經濟活動的活絡程度，因此市場前景仍舊多空難料。

投信法人表示，在不確定性猶存下，品質較佳的資產仍可望受到市場青睞，債信品質較佳、價值面仍具吸引力的投資級債料持續吸引市場目光，當中又尤以資本強度充足，且在這波疫情襲擊下仍維持0違約的金融債表現相對看好，為當前訴求健投資的優質標的。

觀察投信發行的全球投資級債券基金表現，第二季以來統一以新台幣累積型級別來看，都繳出正報酬，其中兩檔金融債基金表現都名列前茅，群益全球策略收益金融債券A(累積型-新台幣)以8.08％的報酬居冠，另一檔野村全球金融收益-累積類型新台幣計價也以4.42％的表現拿下第三名。

群益全球策略收益金融債券基金經理人徐建華表示，隨著歐美地區新冠肺炎疫情出現趨緩跡象，但在相關藥物和疫苗問世前，防疫作業仍不可鬆懈，投資操作上亦是如此，隨著全球央行致力於改善流動性問題、擴大資產收購範圍，高品質的投資級債券可望成為最為受惠的資產類別。

其中，金融業在資本強度充足以及央行政策相挺之下，較能抵禦景氣減緩帶來的衝擊，根據S&P Global Ratings Research統計，截至今年五月中旬的全球各發債產業信評評估及調整比例，金融產業降評比例明顯偏低，而在疫情肆虐下，到今年以來到四月底，金融產業Fallen Angels數量為0，皆顯示其信用體質仍相對較佳。

徐建華指出，金融產業長期經營穩健及財務健全，相較其他產業，金融機構及保險公司的平均信評不僅為投資等級，且等級更相對優於其他產業，其中金融次順位債券大多是由大品牌的金融機構發行，信用評等多為投資等級，然殖利率水準明顯高於主要投資等級債，過往在面對市場重大利空之下，如2015年油價大跌、2019年中美貿易戰，甚至是今年來新冠肺炎疫情襲擊下，表現也都較全球股市明顯抗跌，在當前市場前景未卜之下，適度配置有助強化投資組合收益抗震能力。

(工商 )