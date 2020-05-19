是接受挑戰，不是被拔官。金管會主委顧立雄19日揭密離開金管會，是總統蔡英文在11日徵詢他接國安會秘書長，顧立雄也隨即請教行院長蘇貞昌的意見，「院長希望我留任金管會」，但總統希望他到國安體系歷練、國安體系需要有人來做一些事，最後選擇離開的關鍵是「總統很堅持」。

同時，顧立雄認為其在金管會2年8個月的任期，許多建置工作、政策已「落實到某種程度」；且總統看準顧立雄愛接受挑戰、不服輸的個性，在此階段拋出這樣的新工作，顧立雄說雖會「遲疑」，但「確實我是會被打動」，所以最後也同意接下國安會秘書長一職。

顧立雄表示，總統認為國安系統不止國安會、國安局，還有督導的相關單位，需要具有法律專業、有邏輯思考能力的人出任；二是國安問題不只有外交、兩岸，如新冠肺炎就造成國安危機，資安也可能造成國安問題，需要有人整合不同領域的人，作好國安因應，第三就是總統府發言人黃重諺說的，就是顧立雄獲得總統的信賴、信任。

顧立雄也澄清，離開金管會絕對不是因為大同案、元大原油正2ETF等問題，也不是外傳因銀行紓困跟蘇貞昌吵一架，都不是事實，蘇貞昌在大同案上只交待要積極查陸資介入台灣市場的問題，兩人之間並沒有任何嫌隙；顧立雄說：「外界從金融圈的角度去看政府的人事安排，太狹隘！」

對於未來的新職，顧立雄表示，要思考國安團隊如何重新整隊，讓國安因應現在雙首長體制；總統府的國安會要如何協調，達成統合國安任務。

顧立雄也表示，自己從金融路人甲，斜槓人生到金管會主委，現在應可說自己是十足的金融人，未來又要跳到另一個體系，自己沒想到30多年的律師人生，轉戰公務體系後，會如此斜槓人生，但他的「驚奇人生仍在繼續」。

(工商 )