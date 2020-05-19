倫元投顧分析師陳學進表示，台股19日開高強彈，終場上漲119.89點，漲幅1.12％，收在10,860.44點，櫃買指數同步收紅，終場走揚1.67點，漲幅1.18％，以142.64點作收。三大法人方面，外資轉買46.5億元，投信轉買10.32億元，自營商轉買12.55億元，外資於台指期貨市場上也同步加碼買回1,473口多單，累計淨多單部位為37,430口，心態呈現謹慎中性偏多。

儘管台股18日受美國擴大華為禁令影響，使得台積電、欣興、南電、穩懋、宏捷科、全新、台光電、聯茂、台燿、聯亞、京元電及精測等相關概念股同步重挫，但在全球政府施行無限貨幣寬鬆（QE）政策、生技公司Moderna 疫苗初步試驗結果告捷下，美股四大指數18日開高大漲，再度站穩所有均線，連帶台股19日同步收紅。

然而面對後疫情時代，雖大盤恐將於萬一關卡附近震盪徘徊，但多方控盤不變下，預期有本質、有題材、有未來成長性的股票，仍可望維持輪動輪漲的格局。

個股方面，本周納入投資組合的中華，首季獲利較去年同期倍增，吸引資金持續轉進，只要量價不失控，預期後市仍有大漲再創新高的機會。

此外，華為概念股因遭逢美國全面封殺，務必避開為宜外，國喬、台苯、華夏、台達化、美利達、巨大、桂盟、宅配通、榮創、惠特、台表科、海韻電、安鈦克、矽創-KY、力旺、M31、合一、中天、國光生、高端疫、雃博等個股，因產業趨勢處於成長浪頭之上，近期股價表現相對犀利，若有拉回，逢低策略偏多不變。

(工商 )