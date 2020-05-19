永誠國際投顧分析師李忠興認為，雖然強勢股見到賣壓出籠，但也見到大戶部分資金進場點火新起漲股，除了因油價反彈的塑化類股之外，解封受益的飯店、餐飲、旅遊、自行車等都湧現買盤進駐。

他表示，美國生物公司Moderna 18日表示，在第一階段人體試驗中，45位參與者全數成功產出新冠病毒抗體，消息一出令市場大為振奮，美股道瓊暴漲逾900點，費半亦強漲4.8％，擺脫華為禁令的陰霾，激勵台股19日終場大漲119點，成交量也維持在50日均量之上。

19日盤面由傳產的塑化族群領軍，電子負責穩盤，而原本強勢的防疫概念股及生技族群出現不同調的走勢，有續強創高者，亦有震盪劇烈快速拉回者，似乎部分大戶已在520前預作減碼，因此操作方面，建議投資人對於連續噴出的防疫概念股，勿再積極追價，已大幅獲利者可作部分減碼。

個股方面，本周納入投資組合的國光生，美國生技公司新冠疫苗報佳音，國光生在台大病毒實驗室進行的疫苗抗體中和試驗已確認有效性，吸引外資與投信積極買超。

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