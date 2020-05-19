逐洞賽》啟發投顧分析師楊基政 18:022020/05/19 工商 廖育偲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 啟發投顧分析師楊基政指出，美國Moderna疫苗初步試驗結果告捷，美股道瓊18日暴漲逾900點，帶動台股19日勁揚近120點，同步收復10,800點關卡、5日線及10日線。個股方面，本周納入投資組合的智冠，技術面現轉強訊號，漲勢可望延續。 他提到，台股上臨半年線反壓，短線在月線未失守前，維持買黑賣紅策略不變；反之若指數跌破月線，則應保守因應，盤勢持續壓縮整理，反覆打底與擴底，選股宜著重4月營收成長性高的族群或個股。 (工商 ) #智冠 #啟發投顧分析師楊基政 #台股 #日線 #逐洞賽 也許您會感興趣 推薦閱讀 《電腦設備》毛利率優預期 廣達重回5日線 09:262020/05/15 財經 宅經濟台廠大爆發 遊戲產業成最強黑馬 14:552020/05/15 財經 台股基金力拚上游 5檔報酬率翻正 20:492020/05/16 財經 力成 首季淡季不淡 04:102020/05/17 證券．權證 逐洞賽│摩爾投顧分析師鐘崑禎 17:352020/05/18 財經 逐洞賽│倫元投顧分析師陳學進 17:352020/05/18 財經 逐洞賽│永誠國際投顧分析師李忠興 17:352020/05/18 財經 逐洞賽│啟發投顧分析師楊基政 17:342020/05/18 財經 手遊新作到 智冠營運添柴火 04:102020/05/19 證券．權證 內資作價中小型股 生技、遊戲股輪動 04:102020/05/19 證券．權證 財經熱門新聞 台積電赴美最終下場…謝金河曝7字示警 - 財經 美國科技獵殺 不是大陸 這一國才是第一個犧牲者 - 財經 逼死華為！專家驚爆川普驚天陰謀 - 財經 散戶注意！台股爆4大警訊 這周要小心了 - 財經 美晶片大廠格芯 成都廠正式停業 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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