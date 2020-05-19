啟發投顧分析師楊基政指出，美國Moderna疫苗初步試驗結果告捷，美股道瓊18日暴漲逾900點，帶動台股19日勁揚近120點，同步收復10,800點關卡、5日線及10日線。個股方面，本周納入投資組合的智冠，技術面現轉強訊號，漲勢可望延續。

他提到，台股上臨半年線反壓，短線在月線未失守前，維持買黑賣紅策略不變；反之若指數跌破月線，則應保守因應，盤勢持續壓縮整理，反覆打底與擴底，選股宜著重4月營收成長性高的族群或個股。

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