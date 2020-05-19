大陸當地產能過剩，加上房地產市場受疫情波及，需求不振，台玻(1802)、冠軍(1806)第二季營運仍受大陸市場拖累，整體產線的產能利用率仍在5成以下，在市場競爭加劇，市場預期，台玻、冠軍第二季仍難逃被大陸市場牽連，營運虧損恐難免。

受到先前大陸產線停工、工廠產能利用率下滑影響，台玻今年以來的月營收都處於衰退，1-4月合併營收年衰退率近2成。

台玻大陸玻璃產線，今年仍受到中美貿易戰影響；疫情更讓玻璃下游客戶訂單減少5成以上，產能利用率持續往下掉。

大陸當地平板玻璃廠，去年底的產能，已比前年增加有1成上下；在需求減少下，今年以來大陸平板玻璃的平均價格，有比去年同期下跌7-10%。

至於國內市場，台玻指出，2020年建築景氣仍處於低迷狀態，餘屋數量持續增加，新建案開工率偏低，相對也影響內裝業使用玻璃的數量；加上東南亞及大陸低價進口玻璃，國內平板玻璃的產能，今年以來，也受到不小程度的影響。

在中國大陸磁磚市場走中高價位的冠軍，近幾年來受到進口磁磚的競爭；當地大陸磁磚廠在產能過剩下，也以價格競爭搶市，冠軍在大陸市場的營運已連續3、4季處於虧損。

大陸市場營運不佳，冠軍在國內的磁磚市占率雖仍有近三分之一強；不過近年來，也受到品牌進口磁磚、東南亞及大陸進口磁磚的雙面夾擊，冠軍國內市場的獲利能力也有下滑趨勢。

(工商 )