明天就是520總統就職典禮，六都市長都受邀出席，除韓國瑜之外，其他五都市長都將出席。而國民黨主席江啟臣、前總統馬英九、前副總統吳敦義則不會出席。此外，陳致中證實，陳水扁未收到邀請。

明天就是520總統就職典禮，六都市長都受邀出席，新北市長侯友宜昨表示市政優先，能參加就盡量參加，不過新北市發言人蔣志薇稍早宣布，侯友宜已指示將例行的市政會議調整時間，出席520總統就職典禮。

高市新聞局長鄭照新表示，市長確實有收到邀請函，非常感謝，不過因為明天有市政會議，也要忙於市政、防疫紓困，且還有一些場域要開放，十分忙碌，所以韓市長本人一定會留在高雄。

另外，包括台北市長柯文哲、桃園市長鄭文燦、台中市長盧秀燕、台南市長黃偉哲都將出席520。

前總統馬英九也受邀參加，不過他直言不會出席，認為蔡英文沒有做到一個中華民國總統該做的事，無法認同，並表示「我們的國家在退步」。對此，台師大政研所教授范世平認為馬英九太小氣，台北市議員秦慧珠則表示，馬英九當總統時邀請蔡英文，蔡沒一次去過。

國民黨主席江啟臣上周五原已決定出席，但因民進黨主席卓榮泰一席話指稱總統府洩密案是「圍魏救韓」，甚至指稱馬總統時期就有資安問題。此舉不但成為江啟臣改變心意，決定不出席 520就職典禮的原因之一。

根據《ETtoday新聞雲 》報導，總統府日前表示，2016年由於健康因素並未邀請陳水扁，今年也同樣辦理。而陳致中則表示，他18日下午有和陳水扁聯絡，陳水扁說自己沒有收到府方邀請。

(旺報 )