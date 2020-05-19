凱擘大寬頻、台灣大寬頻與MOMOTV合作推出全新中職賽事多視角轉播服務；高畫質數位頻道提供生活藝文優質節目；機上盒myVideo五月新上架多部強檔好片，多元精采的節目內容，滿足全家人收視需求。此外，機上盒myVideo「周末電影院」專區持續於每周五至周日推出限時優惠，專區內所有好萊塢強片、闔家觀賞動畫片等通通特價1元起！

受疫情影響，中華職棒成為全球少數正常開打的大型賽事，MOMOTV（第76台）推出多視角轉播服務，讓球迷在家也能自由選擇以不同視角觀看富邦悍將主場賽事，享受親臨現場的觀戰體驗。只要按下遙控器上的藍色鍵，即可切換賽事視角或應援視角收看比賽，場上每個精采瞬間都能一次掌握！

坎城影展今年因疫情宣布停辦，為滿足影迷們的期待，即日起AMC頻道（第234台）每周六、日晚上9點推出《坎城影展焦點之作》，輪番播出歷年參賽影片，包含《巴黎聖羅蘭》、《衝突的一天》、《歡迎光臨國家畫廊》等；喜歡居家生活節目的朋友別錯過《亞洲好住家第5季》，每周六晚上9點鎖定EVE頻道（第218台），跟隨亞洲各地的看房者，一起迎接買房挑戰。現在只要轉到上述200台後任一頻道，即可享有超過40個高畫質數位頻道7天免費試看好康！

機上盒myVideo「單點強檔」首推將於5月21日上架、榮獲奧斯卡最佳視覺效果等三項大獎的《1917》，敘述兩名年輕傳信兵阻止一場奇襲攻擊的冒險故事;暢銷漫畫改編的超級英雄電影《血衛》，由馮迪索飾超人類血衛，發現自己真實身分後展開復仇；改編自著名兒童文學的《杜立德》，小勞勃道尼重新演繹怪奇醫生杜立德和動物溝通的經典故事。機上盒「myVideo豪華月租」強力推薦開播即引起討論的年度大戲《做工的人》，每周日晚上10點將播出最新集數，以詼諧方式刻畫工地文化，描述市井小人物認命不認輸的精神，在歡笑中也帶著淡淡哀傷。

機上盒myVideo「周末電影院」專區於每周五至周日推出最低1元限時特價電影，本周特別推薦史蒂芬金經典鉅作《鬼店》全新篇章《安眠醫生》、盧貝松動作驚悚新作《安娜》、全球票房超過10 億美元的《小丑》，周末不想出門就進入機上盒myVideo看片去吧！

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