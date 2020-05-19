日本長青綜藝節目《黃金傳說》多年來讓不少低小咖明星或素人爆紅，近日爆出有高知名度的黑人男星鮑比（Bobby）因家暴被捕，他的愛家形象瞬間大轉彎，更意外揭露鮑比謊報年齡20年；鮑比昨晚被釋放，但仍須接受調查，他則強調沒對老婆施暴，被記者追問時他三度致歉，其餘沒多做回應。

綜合日媒報導，來自奈及利亞的鮑比到日本生活後，表演慾旺盛的他開始踏入演藝圈，當起通告藝人，尤其在《黃金傳說》挑戰1萬日圓活1個月，有趣的風格和製作出各種省錢料理，讓觀眾眼睛為之一亮，也讓鮑比有固定出演的機會；其實鮑比在1995年搬到日本，1999年娶了日本老婆，2007年決定捨棄原國籍改當日本人，名字也改成「近田鮑比」。

先前鮑比曾帶兒子參加節目演出，觀眾眼裡他就像是個好爸爸，大眾也從他們一家相處和樂，認為他們是幸福的家庭；豈料，上星期六鮑比疑似對老婆施暴，警方到府逮人，老婆向媒體表示，鮑比經常威脅她不聽話就簽字離婚，鮑比坦承兩人有爭執，但堅稱沒施暴，昨日已先被釋放，全案仍待調查中。

不過，鮑比被逮捕的消息曝光，從警方公布的資料看到鮑比年齡是54歲，與官方資料1973年4月8日出生今年47歲有出入，讓許多觀眾很震驚，原來他出道20年都謊報年齡；但有些網友推測應該是經紀公司的決定，不是鮑比自願的。

(中時電子報)