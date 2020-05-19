5月9日，印度和中國大陸的士兵在邊境巡邏期間在邊界拉達克（Ladak）地區發生衝突，250名士兵打群架。此後，雙方各自增派人員，形成對峙局面。自1962年以來，加爾萬河谷(Galwan Valley)一直雙方爭議的爆發點。

俄國衛星網報導，在大陸宣布該地區是確定領土，並且在數十個帳篷中部署了數百名士兵之後，印度也對加爾萬河谷增派部隊。

《環球時報》週一報導，中共軍聲稱他們成功恢復了加爾萬河谷的現狀，邊防部隊表示「加強了邊境控制，並採取了必要的措施，以應對印度最近在加爾萬河谷地區，非法越境與非法建設等錯誤做為。」

相對的，但是，印度認為河谷是阿克賽欽（Aksai Chin）的一部分，而阿克賽欽是印度其領土，但是目前這塊3萬多平方公里的地方，處於中國大陸的實際控制之下。

去年11月，印度發布了一張政治地圖，其中詳細說明了邊界，其中顯示了目前由大陸掌握的阿克賽欽，是印度拉達克（Ladak）的一部分。大陸外交部強烈反對新德里對克什米爾的這項做法。

(中時電子報)