南韓外交部19日以發言人的名義發表評論，強烈抗議日本政府在外務省正式文件中重申獨島被南韓非法佔據一舉，並召見日本駐南韓大使館相關人士提出抗議。

韓聯社引述該評論稱，日本政府在當天發表的2020年版《外交藍皮書》中再次針對獨島提出不當領土主張。獨島在歷史、地理、國際法上均屬南韓固有領土，南韓政府強烈抗議日方不正當的領土主張，並敦促立即撤回。

評論還重申，日方這一不當主張不會影響韓方對獨島享有的主權，韓方將嚴正應對針對獨島的任何挑釁。

外交部亞洲太平洋局局長金丁漢當天上午召見日本駐韓大使館總括公使相馬弘尚。金丁漢就日本《外交藍皮書》將獨島錯標為「竹島」表示遺憾，並敦促日方撤回該主張。相馬弘尚走進外交部大樓時就有關日方立場的提問沒有作出回應。

日本外務省當天向內閣會議提交的2020年版《外交藍皮書》中稱獨島是被南韓非法佔據的日本固有領土。日本在2017年版《外交藍皮書》中也主張獨島主權，但沒有提出「獨島被韓國非法佔據」，日方從2018年開始使用「非法佔據」的措辭。

(中時 )