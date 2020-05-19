北市內湖區林姓男子以印有徵頡法律事務所的名片，謊稱自己考取律師資格，可接受委任處理民事、刑事訴訟，實則以其他事務所印章接受委任，詐騙243名被害人，士林地檢署昨指揮調查搜索林男的住所，依違反律師法、詐欺及偽造文書等罪偵辦，檢察官複訊後諭令10萬元交保後傳。

50多歲的林姓男子，曾在律師事務所招攬業務，離職後，以相同的話術，詐騙身陷官司的民眾，並以印有自己名字以及律師頭銜的名片，博取民眾信任，檢察官昨傳喚林男曾任職的事務所主持律師作證，確認林男是離職員工。

檢調指出，王男自2016年起，以假名片進行詐騙，幫忙撰寫民事、刑事訴狀，一但遇到要開庭，就藉故推託，站在門外不進入法庭，委任人感覺異狀，因而向調查站檢舉。

檢察官昨搜索王男位在內湖區住處，查扣委任人私章243枚、委任狀67份，初判不法所得220萬元，後續將依委任狀上資料擴大偵辦。

(中時 )