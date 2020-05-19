縣府回應，帶來污染場產業，縣府考慮撤照。不過自救會20日如期表達抗議。（自救會提供／王志偉花蓮傳真）

台灣卜蜂計畫要在花蓮中南區等大舉興建6座養雞、蛋雞場，引發民怨，組自救會將於明天發動千人到鳳林鎮抗議，訴求「捍衛鳳林，拒絕卜蜂」。縣府今天回應訴求，表示因有民代、鄉親紛提出反對，縣府已考慮「撤照」，不過反卜峰自救會強調「立場不變，一定抗爭到底」。

花蓮縣政府針對地方反對聲浪日趨高漲，本月10日晚間首度發布聲明，表示有關新式養鷄產業進駐花蓮，在與民眾溝通了解前，決議「暫緩」相關進度。但居民擔憂恐為地方帶來污染，近1個月來已由當地民眾接續發起自發性抗議行動，預計20日在鳳林鎮的抗議場更多達上千人。

發動抗議如火如荼，縣府今傍晚聲明表示，關於養雞場申請案，縣府均依照中央相關規定依法依規辦理，申請單位先向地方鄉鎮市公所申請。對於投資花蓮的產業，只要不污染環境，花蓮縣府都歡迎，唯養雞事業事涉敏感，鄉親有知的權利，業者須善盡與鄉親溝通責任，所以在鄉親尚未充分了解溝通同意前，相關進度花蓮縣政府先予暫時擱置並考慮撤照。

聲明指出，業者預計在花蓮壽豐、鳳林、光復蓋6座養雞場，包括樹湖25萬隻，及豐坪、鳳凰、中原、大榮、馬佛等5場各養2.5萬隻。之前核准的另有玉里大禹場7.8萬隻，瑞穗場2萬隻肉雞，這2場申請案係代理縣長期間核准，花蓮縣政府為避免厚此薄彼，故考慮將有爭議的新式養雞業者申請案一律撤照。

反卜蜂養雞場鳳林自救會長張家蕙表示， 20日原訂中區的「縣長親民時間」，盼能向縣長徐榛蔚遞交陳情書，疫情考量，縣府取消親民時間活動。自救會不願放棄，明天一同集結在鎮民廣場，透過鎮長蕭文龍轉交陳情書，表達捍衛家園的心聲。

(中時 )